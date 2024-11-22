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Билялетдинов считает, что Дзюба может забить «Рубину» в Казани

Камила Абдурахманова
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Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов перед матчем 16-го тура РПЛ между казанской командой и «Акроном» поделился мнением о форварде Артеме Дзюбе.

«Дзюба может забить «Рубину» в Казани. У него будут шансы в предстоящем матче. А реализует он своим моменты или нет, покажет игра. Но Артем уже не в том тонусе, чтобы забивать во всех эпизодах. Общий уровень готовности у него уже не тот, но мастерство по-прежнему высокое. Но даже если он один гол забьет, это будет отличный результат. Но в целом, я думаю, что казанцы справятся с ним в этой встрече», — сказал Билялетдинов «РБ Спорт».

Матч пройдет в пятницу, 22 ноября, в 19.00 по мск на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. После первого круга РПЛ подопечные Рашида Рахимова набрали 19 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице. Команда Заура Тедеева с 16 баллами располагается на девятой строчке.

В текущем сезоне Дзюба принял участие в восьми матчах тольяттинского клуба, забив два гола и отдав три результативные передачи. Контракт 36-летнего нападающего с клубом действует до 30 июня 2025 года.

Источник: «РБ Спорт»
Артем Дзюба
Ринат Билялетдинов
РПЛ
ФК Акрон
ФК Рубин (Казань)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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Рубин – Акрон
 - : -
23.11 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
23.11 14:15
ЦСКА – Ростов
 - : -
23.11 16:30
Химки – Краснодар
 - : -
23.11 18:00
Спартак – Локомотив
 - : -
24.11 14:00
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
24.11 16:30
Факел – Динамо
 - : -
24.11 19:00
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