Карпин рассказал, что ему предлагали возглавить другую сборную и клубы из России
Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин рассказал, что получал предложения возглавить национальную команду и клубы в России.
«Были ли предложения за последние годы? От клубов из-за границы — нет. Но от других сборных и российских клубов — были. Я хотел остаться в «Ростове», мне там нравится», — цитирует Карпина «РБ Спорт».
55-летний специалист с 2021 года возглавляет сборную России и с 2022-го — «Ростов», который он уже тренировал с 2017 по 2021 год.
Источник: РБ Спорт
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|33-7
|36
|
3
|Локомотив
|15
|11
|1
|3
|30-18
|34
|
4
|Динамо
|15
|9
|3
|3
|31-17
|30
|
5
|Спартак
|15
|8
|4
|3
|25-12
|28
|
6
|ЦСКА
|15
|8
|3
|4
|24-10
|27
|
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|15
|5
|4
|6
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|19
|
8
|Ростов
|15
|4
|5
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|17
|
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|15
|4
|4
|7
|19-30
|16
|
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|4
|3
|8
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|15
|
11
|Динамо Мх
|15
|3
|6
|6
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|15
|
12
|Кр. Советов
|15
|3
|3
|9
|13-23
|12
|
13
|Химки
|15
|2
|6
|7
|16-28
|12
|
14
|Факел
|15
|2
|6
|7
|10-23
|12
|
15
|Ахмат
|15
|1
|6
|8
|13-29
|9
|
16
|Оренбург
|15
|1
|5
|9
|16-30
|8
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|22.11
|19:00
|
Рубин – Акрон
|- : -
|23.11
|12:00
|
Оренбург – Зенит
|- : -
|23.11
|14:15
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|23.11
|16:30
|
Химки – Краснодар
|- : -
|23.11
|18:00
|
Спартак – Локомотив
|- : -
|24.11
|14:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|- : -
|24.11
|16:30
|
Факел – Динамо
|- : -
|24.11
|19:00
|
Пари НН – Динамо Мх
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|8
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Бителло
Динамо
|6
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|6
|1
|0
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|13
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3
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