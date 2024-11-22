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Карпин рассказал, что ему предлагали возглавить другую сборную и клубы из России

Руслан Минаев
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Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин рассказал, что получал предложения возглавить национальную команду и клубы в России.

«Были ли предложения за последние годы? От клубов из-за границы — нет. Но от других сборных и российских клубов — были. Я хотел остаться в «Ростове», мне там нравится», — цитирует Карпина «РБ Спорт».

55-летний специалист с 2021 года возглавляет сборную России и с 2022-го — «Ростов», который он уже тренировал с 2017 по 2021 год.

Источник: РБ Спорт
Валерий Карпин
Сборная России по футболу
ФК Ростов
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
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 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
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 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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