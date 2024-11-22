Карпин рассказал, что ему предлагали возглавить другую сборную и клубы из России

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин рассказал, что получал предложения возглавить национальную команду и клубы в России.

«Были ли предложения за последние годы? От клубов из-за границы — нет. Но от других сборных и российских клубов — были. Я хотел остаться в «Ростове», мне там нравится», — цитирует Карпина «РБ Спорт».

55-летний специалист с 2021 года возглавляет сборную России и с 2022-го — «Ростов», который он уже тренировал с 2017 по 2021 год.