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Паул Антон: «Стычка на последних минутах? Это футбол»

14:41
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Полузащитник «Крыльев Советов» Паул Антон подвел итог матча 13-го тура чемпионата России против «Оренбурга» (1:0). В этой встрече румынский хавбек стал автором победного гола.

— Мы знали, что игра будет очень тяжелой, очень много борьбы будет, — цитирует Антона Twitter самарцев. — Но мы приехали, зная, что может произойти, и, в конце концов, добились результата и взяли три очка.

Я верю в свои сильные качества. И один из моих плюсов — это сильный удар по воротам. Стараюсь использовать такой шанс при любой возможности.

Была возможность вскоре после первого забить и второй гол. Но, к сожалению, не удалось. Самое важное, что мы забили и будем надеяться, что в будущем еще повезет.

Стычка на последних минутах? Это футбол. Все хотят выиграть — все может произойти.

Оренбург — Крылья Советов

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