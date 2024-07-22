Егор Голенков: «Обидно, что с таким ЦСКА не забрали три очка»

Нападающий «Ростова» Егор Голенков прокомментировал ничейный результат матча 1-го тура чемпионата России с ЦСКА (0:0).

«Не сказал бы, что было тяжело выходить в такой игре. Обидно, что с таким ЦСКА не забрали три очка. Лично мне было видно, что ребятам тяжелее, чем нам. Но в целом в такую погоду всем тяжело», — цитирует Голенкова «РБ Спорт».

Во втором туре чемпионата России армейцы сыграют в гостях с «Пари НН» 27 июля, а желто-синие днем ранее встретятся на выезде с «Крыльями Советов».