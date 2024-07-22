«Пари НН» — «Рубин»: гости вышли вперед

Полузащитник «Рубина» Александр Зотов забил гол в матче 1-го тура чемпионата России против «Пари НН».

33-летний футболист отличился на 33-й минуте после передачи Мирлинда Даку.

Счет в игре стал 2:1 в пользу казанской команды. Встреча проходит в Нижнем Новгороде.