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Тарханов заявил, что «Урал» не вылетит из РПЛ по итогам сезона

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Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов ответил на вопрос, покинут ли екатеринбуржцы РПЛ по итогам сезона-2023/24.

В субботу, 6 апреля, команда Виктора Гончаренко уступила «Крыльям Советов» (1:2) в матче 23-го тура.

«Наверное, команда через стыковые будет оставаться в РПЛ. Единственное, там уже и «Балтика» рядом, и «Сочи» набирает очки, но в целом, думаю, команде удастся остаться в РПЛ в этом сезоне»,  цитирует Тарханова Metaratings.ru.

На данный момент «Урал» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. От прямого вылета из лиги команду отделяют 3 очка.

Источник: Metaratings.ru
РПЛ
ФК Урал
Александр Тарханов
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 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
5
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
6
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
7
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8
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12
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13
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
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