«Пари НН» — «Динамо»: гости сделали счет разгромным

«Динамо» забило третий гол в матче 25-го тура чемпионата России против «Пари НН». Счет в игре стал 3:0 в пользу московской команды.

На 57-й минуте отличился защитник бело-голубых Роберто Фернандес. Футболист остался один в штрафной и после подачи с углового принял мяч, отправив его в ворота соперника.

Встреча проходит в Нижнем Новгороде. «СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Пари НН» — «Динамо».