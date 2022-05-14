«Локомотив» — «Динамо»: Смолов открыл счет после ошибки Гильерме

«Динамо» открыло счет в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива». На 11-й минуте после ошибки вратаря Гильерме гол забил Федор Смолов. Счет стал 1:0.