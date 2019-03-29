"Палец вставили на место". Левашов рассказал о своей травме

Голкипер "Арсенала" Михаил Левашов заявил, что получил открытый вывих безымянного пальца правой руки в матче 21-го тура премьер-лиги против "Крыльев Советов" (1:0). 27-летний вратарь был заменен на 21-й минуте встречи.

- Сейчас уже все хорошо: съездили в больницу, вправили палец, - сказал Левашов в интервью клубной пресс-службе. - Получил открытый вывих безымянного пальца правой руки. Сначала не понял, что произошло. Просто почувствовал жжение и онемение в пальцах. Когда снял перчатку, то понял, что не так все хорошо. Но в целом сейчас уже все нормально. Палец вставили на место, уже начал идти на поправку.

Восстановление? Пока неизвестно. Думаю, на этой и следующей неделе будет пауза, а потом будет видно.

Ранее главный тренер "Арсенала" Игорь Черевченко заявил, что восстановление Левашова может занять минимум месяц. В текущем сезоне голкипер провел 17 матчей в составе "канониров", в которых пропустил 20 голов.

"Арсенал" набрал 30 очков и поднялся на 6-е место в турнирной таблице.

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