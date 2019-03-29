Игорь Черевченко: "Левашов выбыл из строя минимум на месяц"

Главный тренер "Арсенала" Игорь Черевченко после победы над "Крыльями Советов" в матче 21-го тура премьер-лиги (1:0) заявил, что вратарь Михаил Левашов выбыл из строя минимум на месяц. 27-летний голкипер получил травму кисти на 21-й минуте встречи после того, как помешал нападающему самарцев Максиму Канунникову пробить по своим воротам.

- Самое главное – выиграли. Ребята поняли, что мы от них хотим, - приводит слова Черевченко официальный сайт "Крыльев". - Было время подготовиться к "Крыльям". Очень симпатичная и хорошая команда. Считаю Миодрага Божовича топ-тренером для России. Он уже всем все доказал. Сегодня победа нужна была всем. Игра получилась тяжелой.

Левашов? Думаю, что минимум на месяц он выбыл из строя. Пока сложно сказать.

"Арсенал" набрал 30 очков и поднялся на 6-е место в турнирной таблице.

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