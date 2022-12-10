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Сегодня, 10:20

Отец Влашича высказался о возможном возвращении игрока в ЦСКА

Микеле Антонов
Корреспондент
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Никола Влашич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Отец хорватского полузащитника Николы Влашича Йошко Влашич в разговоре с «СЭ» поделился мыслями насчет возможного возвращения игрока в ЦСКА.

«Конечно, игра за ЦСКА была невероятной что для Влашича, что для всей нашей семьи. Это часть его карьеры. Мы всегда будем помнить этот период. Может ли однажды Никола вернуться в ЦСКА? Кто знает. Никто не знает, что может случиться в будущем», — сказал Влашич «СЭ».

Влашич выступал за ЦСКА с 2018 по 2021 год. В составе армейцев он забил 33 гола и сделал 21 результативную передачу в 108 матчах.

В августе 2021 года хорват перешел из ЦСКА в «Вест Хэм». Сейчас 25-летний футболист играет за «Торино» на правах аренды из английского клуба.

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3
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5
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 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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