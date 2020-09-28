Полузащитник ЦСКА Бактиер Зайнутдинов после поражения от «Локомотива» (0:1) в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ пообещал отдать все силы в предстоящей игре с «Уралом».

Армейцы встретятся с клубом из Екатеринбурга 3 октября.

— Бактиер, ты снова вышел в старте, но на этот раз положительного результата добиться не удалось. Чего не хватило?

— Начали игру хорошо, в конце первого тайма пропустили ненужный гол, — приводит слова Зайнутдинова пресс-служба красно-синих. — Во втором тайме случилось удаление, нам стало тяжелее.

— После красной карточки у команды был какой-то план «Б»?

— Плана «Б» не было, думаю, просто надо было играть еще сильнее, больше дорабатывать. Конечно, хотели забить, но не получилось.

— Показалось, что в меньшинстве перехватили инициативу, давили, это было больше на эмоциях?

— Да, потом в концовке уже били вперед, чтобы побороться, выиграть борьбу, создать моменты.

— Впереди Екатеринбург. Нашим болельщикам стоит ждать хорошего результата?

— Да, хочу сказать им, что мы отдадим все силы ради победы.