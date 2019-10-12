РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Основа «Локомотива» сыграет товарищеский матч с молодежкой

11:55
Теги:

«Локомотив» проведет товарищеский матч с молодежной командой, сообщает официальный Twitter. Игра начнется 12 октября в 12.00. На матче будет организован вход для зрителей.

«Локомотив» с 26 очками лидирует в чемпионате России. Столько же набрали «Ростов», «Краснодар» и «Зенит».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 13-й тур. «Зенит» — «Ростов» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир