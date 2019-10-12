Основа «Локомотива» сыграет товарищеский матч с молодежкой

«Локомотив» проведет товарищеский матч с молодежной командой, сообщает официальный Twitter. Игра начнется 12 октября в 12.00. На матче будет организован вход для зрителей.

«Локомотив» с 26 очками лидирует в чемпионате России. Столько же набрали «Ростов», «Краснодар» и «Зенит».