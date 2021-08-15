Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Дмитрий Парфенов: «Арсенал» мог набрать очки с «Краснодаром»

22:15
Теги:

Главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфенов прокомментировал поражение от «Краснодара» (2:3) в матче 4-го тура Тинькофф РПЛ.

— В течение 35 минут первого тайма у нас не получалось, потому что было много потерь в простых ситуациях, отсюда давление нарастало, — отметил Парфенов. — Соответственно, эпизодов у наших ворот было побольше. Мы не проводили атаки, оставались на своей половине. Были корректировки в перерыве. Вернулись в игру, могли перевернуть ход. Могли набрать очки.

— Было много новых игроков. Как их оцените?

— У нас будет разбор. При поражениях оценивать личности... есть команда.

— Что позволило команде раскрыться во втором тайме?

— Начали не бояться получать мячи, начали проводить атаки, создавать моменты. Этого в первом тайме нам не хватало. За счет движения мы немного завели. Мы много давали сопернику в первом тайме.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Потапова все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Синоптик рассказала о прогнозе погоды в сентябре
Подростки похитили официантку и надругались над ней в лесу в Самаре
Как быстро и легко очистить духовку от жира и грязи
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 4-й тур: «Локомотив» — «Зенит», «Ростов» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр