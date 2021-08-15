Дмитрий Парфенов: «Арсенал» мог набрать очки с «Краснодаром»

Главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфенов прокомментировал поражение от «Краснодара» (2:3) в матче 4-го тура Тинькофф РПЛ.

— В течение 35 минут первого тайма у нас не получалось, потому что было много потерь в простых ситуациях, отсюда давление нарастало, — отметил Парфенов. — Соответственно, эпизодов у наших ворот было побольше. Мы не проводили атаки, оставались на своей половине. Были корректировки в перерыве. Вернулись в игру, могли перевернуть ход. Могли набрать очки.

— Было много новых игроков. Как их оцените?

— У нас будет разбор. При поражениях оценивать личности... есть команда.

— Что позволило команде раскрыться во втором тайме?

— Начали не бояться получать мячи, начали проводить атаки, создавать моменты. Этого в первом тайме нам не хватало. За счет движения мы немного завели. Мы много давали сопернику в первом тайме.