«Ошибки Бакаева лишили «Спартак» победы». Маклаков недоволен игрой хавбека

Заслуженный артист РФ и фанат «Спартака» Алексей Маклаков в беседе с «СЭ» прокомментировал ничью в матче 10-го тура Тинькофф РПЛ с «Зенитом» (1:1).

— Игра была неплохая, но Тедеско неправильно повел себя с заменами, — сказал Маклаков «СЭ». — Мне кажется, Бакаева надо было менять раньше, потому что он мог бы 3 или 4 раза забить гол. А так, его игра разочаровала, к сожалению. Неверным решением, мне кажется, что выпустили Урунова, он не готов к такому уровню. А так матч зрелищный, настоящий, интересный.

Опять «порадовали» судьи своим «честным и принципиальным» судейством, потому что было очень много спорных моментов. Осадка от матча не осталось, но «Спартак» мог бы выиграть, если бы не ошибки Бакаева. Они лишили нас победы, на которую я рассчитывал.

— Как считаете, реально ли нынешнему составу «Спартака» бороться с «Зенитом» за чемпионство?

— Да, вполне, игра была практически равная, независимо от того, что «Зенит» чаще бил по воротам.

— Можете выделить кого-то среди игроков «Спартака» в сегодняшнем матче?

—Это будет сложно, потому что все играли примерно на одном уровне, все старались друг другу не мешать и помогать. Также будет сложно кого-то выделить, потому что есть тенденция к поиску лидера, но тут его нет. Вся команда играла хорошо, исключая Урунова и Бакаева. Немного напряг Максименко непонятными отбиваниями перед собой, очень тяжело смотреть болельщикам на такое. (Екатерина Звенигородская)