Орлов: «Зачем же Кагермазов прихватил Эраковича? Это пенальти»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» считает, что пенальти в ворота махачкалинского «Динамо» был назначен верно.

— Пенальти в ворота гостей? Ну а что здесь обсуждать? Повторы нам все четко показали. Зачем Кагермазов прихватил Эраковича за футболку? На что он рассчитывал? На то, что Кукуян не увидит? Расчет сработал наполовину. Судья в поле действительно не отреагировал, но его подстраховал ВАР. По правилам это 11-метровый. Эракович бежал замыкать подачу. Не факт, что добрался бы, но... Факт остается фактом: игрок «Динамо» фолил.

«Зенит» набрал 9 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Динамо» с 5 очками — на 13-й строчке.