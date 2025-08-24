Нагорных: «Локомотив» не намерен отпускать и заинтересован в дальнейшей работе с Бариновым»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в разговоре с «СЭ» прокомментировал ситуацию с возможным переходом капитана команды Дмитрия Баринова в греческий АЕК.

«Официальных обращений в клуб не было. «Локомотив» не намерен отпускать и заинтересован в дальнейшей работе с нашим капитаном Дмитрием Бариновым. С человеком, который сегодня крайне важен для команды, для болельщиков. Между руководством клуба и представителями игрока есть договоренности, когда будут обсуждаться условия нового контракта. Мы находимся в конструктивном взаимодействии с представителями игрока. Как и всегда, клуб руководствуется этими договоренностями», — сказал Нагорных «СЭ».

23 августа «Чемпионат» сообщил, что Баринов согласовал условия личного контракта с АЕКом. Переход игрока будет зависеть от возможности клубов договориться.

28-летний игрок выступает за основную команду «Локомотива» с 2015 года. Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2026-го.