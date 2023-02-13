«Оренбург» проиграл «Пюнику» в товарищеском матче

«Оренбург» проиграл армянскому «Пюнику» в товарищеском матче с минимальным счетом — 0:1.

Единственный гол в этой встрече был забит уже на 4-й минуте первого тайма.

В прошлом контрольном матче «Оренбург» сыграл вничью с ЦСКА (1:1).