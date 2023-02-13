«Оренбург» проиграл «Пюнику» в товарищеском матче
«Оренбург» проиграл армянскому «Пюнику» в товарищеском матче с минимальным счетом — 0:1.
Единственный гол в этой встрече был забит уже на 4-й минуте первого тайма.
В прошлом контрольном матче «Оренбург» сыграл вничью с ЦСКА (1:1).
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|3
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|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
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|17
|8
|1
|8
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|25
|
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|17
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|25
|
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|17
|7
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|6
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|25
|
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|17
|6
|3
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|
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|
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|
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|17
|3
|4
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|13
|
15
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|17
|3
|3
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|16-36
|12
|
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|17
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|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
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|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
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|
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Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
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|6
|И
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|Ж
|
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Локомотив
|16
|1
|3
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|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
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|6
|1
|2
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