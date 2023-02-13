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Сегодня, 19:52

«Оренбург» проиграл «Пюнику» в товарищеском матче

Иван Шитик
Корреспондент
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«Оренбург» проиграл армянскому «Пюнику» в товарищеском матче с минимальным счетом — 0:1.

Единственный гол в этой встрече был забит уже на 4-й минуте первого тайма.

В прошлом контрольном матче «Оренбург» сыграл вничью с ЦСКА (1:1).

ФК Оренбург
ФК Пюник
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 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
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 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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