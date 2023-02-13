Малком заявил, что ему стыдно за драку в матче «Зенит» — «Спартак»

Нападающий «Зенита» Малком вспомнил драку в матче со «Спартаком» (0:0, 4:2 пен.) в последнем туре группового этапа Кубка России.

«Обидно, что официальные матчи для меня начнутся позже. Но буду готовиться именно к ним. А историю со «Спартаком» надо скорее забыть. Это не про футбол. Скорее, про антифутбол. Такого быть не должно. Мне стыдно за произошедшее. За то, что было такое столкновение. Оно не красит футболистов и сам спорт. Мы не должны были так себя вести. Я постарался как можно быстрее забыть об этом, но мне не кажется справедливым, что я пропускаю кубковый матч», — приводит слова Малкома «Чемпионат».

В конце основного времени встречи на поле возникла потасовка между игроками обеих команд. Контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрел инцидент и дисквалифицировал футболистов «Зенита» Родригао, Малкома и Вильмара Барриоса на шесть матчей Кубка страны. Клуб из Санкт-Петербурга обжаловал решение, но апелляционный комитет РФС оставил наказание в силе.

По итогам драки КДК РФС также дисквалифицировал троих футболистов «Спартака»: Александра Селихова, Александра Соболева и Шамара Николсона — на шесть матчей. Московский клуб не подавал апелляцию на решение комитета.