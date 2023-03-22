Мелкадзе прибыл на заседание КДК РФС
Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе прибыл на заседание КДК РФС.
Ранее председатель КДК Артур Григорьянц сообщил, что на ближайшем заседании будет рассмотрен оскорбительный жест со стороны Мелкадзе в матче против «Факела» (0:3) в 20-м туре РПЛ.
На 80-й и 81-й минутах встречи нападающий сыграл грубо против соперника, а затем выразил демонстративное несогласие с решением судьи Артема Любимова, зафиксировавшего нарушение правил. Арбитр за это удалил форварда сочинцев с поля.
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|
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|
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|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
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|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|2.04
|14:00
|
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|2.04
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|
Химки – Краснодар
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|2.04
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|16
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|
|
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