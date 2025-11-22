«Оренбург» — «Балтика»: команды не открыли счет в первом тайме

«Оренбург» и «Балтика» завершили вничью первый тайм мачта 16-го тура РПЛ — 0:0.

Игра проходит на стадионе «Газовик» в Оренбурге.

У хозяев желтые карточки получили Артем Касимов на 8-й минуте и Ираклий Квеквескири на 35-й минуту. У гостей предупреждение получил Кевин Андраде (16-я).