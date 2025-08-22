«Оренбург» — «Ахмат»: грозненцы отыграли один мяч благодаря красивому голу Исмаэла

«Ахмат» отыграл один мяч в игре с «Оренбургом» в 6-м туре РПЛ — 1:2.

Гол на 47-й минуте забил Исмаэл, хавбек пробил из-за пределов штрафной в ближнюю девятку.