«Он вернулся с гематомой». Тедеско — о состоянии Глушенкова
14:15
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско — о состоянии полузащитника Максима Глушенкова после возвращения из молодежной сборной России.
— Каково состояние Глушенкова?
— Он вернулся из сборной с гематомой. Сегодня не тренировался, посмотрим, сможет ли завтра. (Константин Алексеев)
13 сентября «Спартак» сыграет против ЦСКА в матче 7-го тура Тинькофф РПЛ. Начало матча — в 19.00 (мск).
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 7-й тур. ЦСКА — «Спартак» и другие матчи