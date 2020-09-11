Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско — о состоянии полузащитника Максима Глушенкова после возвращения из молодежной сборной России.

— Каково состояние Глушенкова?

— Он вернулся из сборной с гематомой. Сегодня не тренировался, посмотрим, сможет ли завтра. (Константин Алексеев)

13 сентября «Спартак» сыграет против ЦСКА в матче 7-го тура Тинькофф РПЛ. Начало матча — в 19.00 (мск).