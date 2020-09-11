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«Он вернулся с гематомой». Тедеско — о состоянии Глушенкова

14:15
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско — о состоянии полузащитника Максима Глушенкова после возвращения из молодежной сборной России.

— Каково состояние Глушенкова?

— Он вернулся из сборной с гематомой. Сегодня не тренировался, посмотрим, сможет ли завтра. (Константин Алексеев)

13 сентября «Спартак» сыграет против ЦСКА в матче 7-го тура Тинькофф РПЛ. Начало матча — в 19.00 (мск).

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 7-й тур. ЦСКА — «Спартак» и другие матчи




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