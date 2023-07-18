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Олич считает, что Акинфеев смог бы заиграть в «Манчестер Юнайтед»

Алина Савинова
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Бывший футболист и тренер ЦСКА Ивица Олич предположил, смог бы вратарь армейцев Игорь Акинфеев заиграть в сильном европейском клубе.

«Конечно, он смог бы. У нас тогда были успехи, мы играли в Лиге чемпионов. Он дома себя чувствовал хорошо и остался в ЦСКА. Игорь — легенда, все сложилось отлично для него, я рад за Акинфеева», — цитирует Олича Metaratings.ru.

Также он высказался о том, что в свое время Акинфеевым интересовался «Манчестер Юнайтед».

«Сто процентов и без вопросов, он смог бы там играть. Много лет Игорь был в хорошей форме, идеальный вратарь. Он умеет читать игру, отлично играет ногами, на выходах один на один. Не знаю, каких качеств у него не было. Но он дважды рвал крестообразные связки, после этого вернуться нелегко», — добавил Олич.

Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. В составе московского клуба он становился обладателем кубка УЕФА, шестикратным чемпионом России, семикратным победителем Кубка страны и семикратным обладателем Суперкубка.

Источник: https://metaratings.ru/news/olich-uveren-chto-akinfeev-smog-by-zaigrat-v-manchester-yunaited-267011/
Ивица Олич
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