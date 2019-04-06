Олег Романцев: "Победа над ЦСКА со счетом 5:4 осталась в памяти на всю жизнь"

Бывший тренер "Спартака" Олег Романцев вспомнил о матче с ЦСКА, в котором его команда победила со счетом 5:4.

– Готовясь к этому разговору, отыскал в интернете встречу с ЦСКА 29-летней давности. Тогда, в "Олимпийском", "Спартак" молодого тренера Олега Романцева победил с хоккейным счетом – 5:4. Помните?

– Еще бы! Такие матчи остаются в памяти на всю жизнь. Мы и вели по ходу встречи, и проигрывали. Но все перевернул фантастический выход на замену Карпина. Сначала после его прострела защитник Фокин срезал мяч в свои ворота, и счет сравнялся. А уже перед самым концом Валера пасом нашел в штрафной Родионова, который головой и забил победный гол. Не матч, а настоящий боевик! (Александр Львов)

"Спартак" - ЦСКА: чемпионат России, РПЛ, 22-й тур, 6 апреля 2019, онлайн-трансляция матча - в 19.00 (мск)

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Полностью интервью Олега Романцева - здесь.