РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Олег Иванов: «После удаления Уциева «Ахмат» сплотился»

10:02
Теги:

Полузащитник «Ахмата» Олег Иванов прокомментировал итог матча 6-го тура РПЛ против «Зенита» (0:0). Грозненцы играли с 7-й минуты в меньшинстве после удаления Ризвана Уциева.

— Как и предполагали, даже играя в равных составах будет тяжело, потому что «Зенит» всегда ставит перед собой самые высокие задачи. После того, как получили удаление Ризвана, сплотились чуть-чуть. Недавно уже были в такой ситуации. Понимали, что нужно сыграть на ноль. Поговорили и решили, что будем терпеть и ждать свой шанс. Шансик был, но не получилось.

«Зенит» предоставляет уйму проблем. Энергозатратная игра, а вдесятером приходится еще больше перекрывать зоны, двигаться. Силы заканчивались, но вышедшие на замену ребята освежили игру.

Зенит — Ахмат

Дополнительная информация

https://twitter.com/akhmatgrozny/status/1162980384247865344

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 6-й тур. «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» — «Локо» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир