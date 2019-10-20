Объятия пчелы и коня. Встретились маскоты «Уфы» и ЦСКА
12:47
«Уфа» в своем официальном Twitter опубликовала видео встречи маскота команды с талисманом ЦСКА. Эти команды встретятся в Уфе в рамках 13-го тура чемпионата России.
Талисманом «Уфы» является большая пчела, а маскот ЦСКА — конь. Они встретились на стадионе «Нефтяник» и обнялись.
Встреча маскотов на «Нефтянике» перед матчем #УфаЦСКА pic.twitter.com/iw06KcV32r— ФК УФА (@UfaFc) October 20, 2019
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 13-й тур. «Зенит» — «Ростов» и другие матчи
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