Объятия пчелы и коня. Встретились маскоты «Уфы» и ЦСКА

«Уфа» в своем официальном Twitter опубликовала видео встречи маскота команды с талисманом ЦСКА. Эти команды встретятся в Уфе в рамках 13-го тура чемпионата России.

Талисманом «Уфы» является большая пчела, а маскот ЦСКА — конь. Они встретились на стадионе «Нефтяник» и обнялись.