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Объятия пчелы и коня. Встретились маскоты «Уфы» и ЦСКА

12:47
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«Уфа» в своем официальном Twitter опубликовала видео встречи маскота команды с талисманом ЦСКА. Эти команды встретятся в Уфе в рамках 13-го тура чемпионата России.

Талисманом «Уфы» является большая пчела, а маскот ЦСКА — конь. Они встретились на стадионе «Нефтяник» и обнялись.

Уфа — ЦСКА

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 13-й тур. «Зенит» — «Ростов» и другие матчи




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