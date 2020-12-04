Защитник «Динамо» Роман Нойштедтер рассказал о задачах бело-голубых на матч 17-го тура Тинькофф РПЛ против тульского «Арсенала».

— Мы знаем Тулу, — сказал на пресс-конференции Нойштедтер. — Главный тренер сказал: они будут обороняться и выбегать в контратаки. На нужен баланс в игре с мячом. И надо страховать контратаки, плотно стоять с игроками, не давать им шанса. Это наша последняя домашняя игра, надо забивать и радовать фанатов. (Наталья Юрина)

Матч «Динамо» — «Арсенал» состоится в воскресенье, 6 декабря. Начало — в 16.30 (мск).