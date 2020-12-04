Нойштедтер — о задачах «Динамо» в игре с «Арсеналом»
14:12
Защитник «Динамо» Роман Нойштедтер рассказал о задачах бело-голубых на матч 17-го тура Тинькофф РПЛ против тульского «Арсенала».
— Мы знаем Тулу, — сказал на пресс-конференции Нойштедтер. — Главный тренер сказал: они будут обороняться и выбегать в контратаки. На нужен баланс в игре с мячом. И надо страховать контратаки, плотно стоять с игроками, не давать им шанса. Это наша последняя домашняя игра, надо забивать и радовать фанатов. (Наталья Юрина)
Матч «Динамо» — «Арсенал» состоится в воскресенье, 6 декабря. Начало — в 16.30 (мск).
Следующий матч
16:30 06/12/2020
+2 =5 -3 (11 - 13)
6.44
6.20
6.03
5.72
5.72
5.72
Травмы и дисквалификации
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 17-й тур. Первые матчи декабря
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