Новый сезон в РПЛ стартует матчем «Химки» — ЦСКА
Опубликовано расписание первого тура Тинькофф РПЛ. Матчи стартового тура в сезоне-2020/21 пройдут с 8 по 11 августа.
Стартовый матч сезона — «Химки» — ЦСКА. Игра пройдет 8 августа и начнется в 16.00 по московскому времени. В этот же день пройет игра «Тамбов» — «Ростов».
Завершится тур матчем «Рубина» и «Локомотива». Также 11 августа действующий чемпион «Зенит» на выезде сыграет с «Ротором».
8 августа (суббота)
16.00 «Химки» — ЦСКА (время начала матчей — московское)
18.30 «Тамбов» — «Ростов»
9 августа (воскресенье)
17.00 «Уфа» — «Краснодар»
19.00 «Арсенал» — «Ахмат»
20.00 «Спартак» — «Сочи»
10 августа (понедельник)
17.00 «Урал» — «Динамо»
11 августа (вторник)
18.00 «Ротор» — «Зенит»
20.00 «Рубин» — «Локомотив»
7 августа «Зенит» и «Локомотив» встретятся в Москве на «ВЭБ Арене» в матче за Олимп-Суперкубок России.