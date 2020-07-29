Опубликовано расписание первого тура Тинькофф РПЛ. Матчи стартового тура в сезоне-2020/21 пройдут с 8 по 11 августа.

Стартовый матч сезона — «Химки» — ЦСКА. Игра пройдет 8 августа и начнется в 16.00 по московскому времени. В этот же день пройет игра «Тамбов» — «Ростов».

Завершится тур матчем «Рубина» и «Локомотива». Также 11 августа действующий чемпион «Зенит» на выезде сыграет с «Ротором».

8 августа (суббота)

16.00 «Химки» — ЦСКА (время начала матчей — московское)

18.30 «Тамбов» — «Ростов»

9 августа (воскресенье)

17.00 «Уфа» — «Краснодар»

19.00 «Арсенал» — «Ахмат»

20.00 «Спартак» — «Сочи»

10 августа (понедельник)

17.00 «Урал» — «Динамо»

11 августа (вторник)

18.00 «Ротор» — «Зенит»

20.00 «Рубин» — «Локомотив»

7 августа «Зенит» и «Локомотив» встретятся в Москве на «ВЭБ Арене» в матче за Олимп-Суперкубок России.