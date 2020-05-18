Новый сезон РПЛ начнется 2 августа

Президент ФНЛ Игорь Ефремов назвал датой начала следующего сезона 2 августа, информирует «Рейтин Букмекеров». Сообщается, что клубам в конце апреля на общем собрании был предоставлен проект структуры календаря для варианта развития событий исходя из решения о рестарте сезона.

Напомним, что возобновление текущего сезона чемпионата России намечено на 21 июня.

Ключевые моменты проекта следующего сезона в РПЛ:

1) Первый тур запланирован на 2 августа — спустя 10 дней после окончания чемпионата-19/20 и спустя неделю после финала Кубка России-19/20 (в турнире продолжают принимать участие «Химки» и «Шинник» из ФНЛ, а также «Зенит», «Спартак» и «Урал» из РПЛ).

2) В июле, согласно проекту структуры календаря, состоится 6 туров — довольно жесткий график (скажем, на неделе со 2 по 9 августа состоятся три тура), но завершившийся чемпионат даст возможность набрать форму.

3) По представленному проекту Кубок России пройдет в новом формате — то есть на начальном для клубов РПЛ этапе будут матчи в группах — матчи пройдут в сентябре-октябре. А 6 команд, которые попадут в еврокубки по итогам сезона-19/20, начнут Кубок со стадии 1/8 финала — игры состоятся в феврале.

4) По проекту в 2020 году состоится 19 туров. При этом три тура пройдут в декабре — 6, 13 и 16 декабря.

5) Рестарт сезона — в феврале, когда на 20-21 числа запланированы матчи 1/8 финала Кубка. Первый весенний тур — 28 февраля.

6) Окончание сезона — в мае. 12 мая состоится финал Кубка, 16 мая — 30-й тур.

7) Если проект не будет изменен, все весенние туры пройдут в графике с недельной паузой.

8) Суперкубок-2020 запланирован на 20 декабря и может пройти как в России, так и за пределами страны.