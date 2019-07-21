20:14 | Футбол — РПЛ

Новосельцев, Цаллагов и Набиуллин - в старте "Сочи" на матч с "Зенитом", Полоз - в запасе

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Стал известен состав "Сочи" на матч 2-го тура чемпионата России против "Зенита". с первых минут на поле появятся четыре бывших футболиста сине-бело-голубых: Иван Новосельцев, Ибрагим Цаллагов, Эльмир Набиуллин и воспитанник петербуржцев, голкипер Николай Заболотный. При этом Дмитрий Полоз остался в запасе.

Состав "Сочи": Заболотный, Кудряшов, Новосельцев, Маргасов, Миладинович, Бурмистров, Цаллагов, Песегов, Набиуллин, Казаев, Обухов.

Запасные: Фролов, Джанаев, Почивалин, Юрганов, Калугин, Шакуро, Померко, Полоз, Лагатор, Карапетян.

Сочи – Зенит

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