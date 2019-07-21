Новосельцев, Цаллагов и Набиуллин - в старте "Сочи" на матч с "Зенитом", Полоз - в запасе

Стал известен состав "Сочи" на матч 2-го тура чемпионата России против "Зенита". с первых минут на поле появятся четыре бывших футболиста сине-бело-голубых: Иван Новосельцев, Ибрагим Цаллагов, Эльмир Набиуллин и воспитанник петербуржцев, голкипер Николай Заболотный. При этом Дмитрий Полоз остался в запасе.
Состав "Сочи": Заболотный, Кудряшов, Новосельцев, Маргасов, Миладинович, Бурмистров, Цаллагов, Песегов, Набиуллин, Казаев, Обухов.
Запасные: Фролов, Джанаев, Почивалин, Юрганов, Калугин, Шакуро, Померко, Полоз, Лагатор, Карапетян.
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр
Опрос
Кто выиграет чемпионат России по футболу-2019/2020?
Загрузка...