Норманн признан автором лучшего гола «Ростова» в сентябре

Гол полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна в ворота «Ахмата» (2:1) в матче 9-го тура РПЛ признан болельщиками ростовчан лучшим в исполнении команды.

Норвежский полузащитник пробил, не доходя до штрафной грознецев. Мяч влетел в сетку от перекладины ворот. Незадолго до этого Норманн сделал сальто после удара по ногам, а Антон Швец, ударивший его, получил красную карточку.

Матиас Норманн — автор лучшего гола «Ростова» в сентябре ?



В голосовании, проведенном совместно с нашм официальным спонсором, большинство болельщиков отдали свои голоса за победный гол Норманна в ворота «Ахмата» ?



Как вам удар Матиаса? pic.twitter.com/lwdoryCPK6 — Football Club Rostov (@rostovfc) October 11, 2019

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр