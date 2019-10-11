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Норманн признан автором лучшего гола «Ростова» в сентябре

14:22
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Гол полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна в ворота «Ахмата» (2:1) в матче 9-го тура РПЛ признан болельщиками ростовчан лучшим в исполнении команды.

Норвежский полузащитник пробил, не доходя до штрафной грознецев. Мяч влетел в сетку от перекладины ворот. Незадолго до этого Норманн сделал сальто после удара по ногам, а Антон Швец, ударивший его, получил красную карточку.

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