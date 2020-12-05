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Николич знал, что «Локомотив» хорошо готов к матчу с «Рубином»

16:21
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Главный тренер «Локомотива» Марко Николич после матча 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (3:1) отметил, что команда была хорошо готова.

— Я не нервничал? Знал, что команда хорошо готова к игре. Важно было сохранять спокойствие и на скамейке. Мне не надо было нервничать, а быть спокойнее.

Камано? Никогда публично не оцениваю своих игроков. Скажу им в раздевалке.

(Наталья Юрина)

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