Николич объяснил отсутствие Федора Смолова в составе на матч с «Химками»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич сообщил, что нападающий команды, Федор Смолов пропускает матч 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» из-за травмы.

— К сожалению, он получил микротравму вчера, на последней тренировке перед игрой, — сказал в эфире «Матч Премьер» Николич. — Всю команду на поле не поставить, но я доверяю всем игрокам, которые есть в моем расположении. Сегодня в первый раз выйдет Виталий Лисакович, давайте посмотрим на него. Я уверен, что он проведет хорошую игру.