Николич — об удалении Чорлуки: «После игры всегда легко давать умные комментарии»
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич после победы над «Арсеналом» в 15-м туре РПЛ (1:0) прокомментировал результат матча и высказался относительно удаления Ведрана Чорлуки.
— Поздравляю команду с победой и всех в клубе с 18-летием первого чемпионства, — сказал Николич. — Важная победа. Мы показали характер, здорово сыграв в меньшинстве. Считаю, что засслужили три очка. Двигаемся дальше, впереди трудный график, уже начинаем думать об «Атлетико».
— Чорлука недавно вернулся в общую группу. Не стоило поберечь его и дать лучше подготовиться к матчу с «Атлетико»?
— После игры всегда легко давать умные комментарии, что нужно было бы сделать. Чорлука — наш капитан, очень важный для нас игрок, команда чувствует себя по другому, когда он на поле. Если Ведран здоров, то он играет. (Дмитрий Гирин)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
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