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Николич — об удалении Чорлуки: «После игры всегда легко давать умные комментарии»

21:37
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Главный тренер «Локомотива» Марко Николич после победы над «Арсеналом» в 15-м туре РПЛ (1:0) прокомментировал результат матча и высказался относительно удаления Ведрана Чорлуки.

— Поздравляю команду с победой и всех в клубе с 18-летием первого чемпионства, — сказал Николич. —  Важная победа. Мы показали характер, здорово сыграв в меньшинстве. Считаю, что засслужили три очка. Двигаемся дальше, впереди трудный график, уже начинаем думать об «Атлетико».

— Чорлука недавно вернулся в общую группу. Не стоило поберечь его и дать лучше подготовиться к матчу с «Атлетико»?

— После игры всегда легко давать умные комментарии, что нужно было бы сделать. Чорлука — наш капитан, очень важный для нас игрок, команда чувствует себя по другому, когда он на поле. Если Ведран здоров, то он играет. (Дмитрий Гирин)

Локомотив — Арсенал Т

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