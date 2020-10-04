Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал переход полузащитника сборной России Далера Кузяева и нападающего «Порту» Зе Луиша. По информации «СЭ», соглашение 27-летнего футболиста с московским клубом рассчитано на три года, а в ближайшее время бывший форвард «Спартака» подпишет трехлетний контракт.

— Прокомментируйте приход Кузяева и Зе Луиша?

— Я пришел на пресс-конференцию сразу после матча, у меня нет информации, что это случилось. Но я надеюсь, усилим команду сегодня-завтра, поскольку вторник — последняя возможность укрепить команду под Лигу чемпионов. (Константин Алексеев)