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Николич — о трансфере Кузяева и Зе Луиша: «У меня нет информации, что это случилось»

16:15
Марко Николич. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Марко Николич. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал переход полузащитника сборной России Далера Кузяева и нападающего «Порту» Зе Луиша. По информации «СЭ», соглашение 27-летнего футболиста с московским клубом рассчитано на три года, а в ближайшее время бывший форвард «Спартака» подпишет трехлетний контракт.

— Прокомментируйте приход Кузяева и Зе Луиша?

— Я пришел на пресс-конференцию сразу после матча, у меня нет информации, что это случилось. Но я надеюсь, усилим команду сегодня-завтра, поскольку вторник — последняя возможность укрепить команду под Лигу чемпионов. (Константин Алексеев)

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