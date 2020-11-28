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Николич — о ничьей с «Ахматом»: «Игрой доволен, а результатом — нет»

21:33
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Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал итог матча 16-го тура Тинькофф РПЛ с «Ахматом» (0:0).

— Игрой доволен, а результатом — нет, — сказал Николич. — У нас в составе было много новых футболистов, но матч получился очень хороший. Интенсивный. Куча моментов, один раз в штангу попали. Могу только похвалить свою команду. (Александр Кружков)

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