Николай Наумов: "Смолов вернулся!"

Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов высоко оценил игру нападающего Федора Смолова во второй части сезона.

– Смолов, наконец, обрел себя или у вас есть к нему вопросы?

– Может быть, стабильности ему еще не достает. Но видно, что он очень соскучился по футболу! Играет парень в удовольствие. Ведь Смолов уже не просто ищет мяч, но еще и скидывает, выступает диспетчером. Больше креатива от него пошло. Ранее он как-то играл сам по себе, а сейчас уже вписан в систему Семина. Это здорово. Так что Смолов вернулся! (Виталий Айрапетов)

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