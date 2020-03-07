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Николай Комличенко: «Сегодня должен был два забить»

18:43
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Нападающий «Динамо» Николай Комличенко прокомментировал победу над «Тамбовом» в матче 21-го тура Тинькофф-чемпионата России (1:0). Форвард забил единственный мяч, который стал для него первым в составе бело-голубых. До первого гола он уже успел поразить ворота, но взятие было отменено.

— Было важно победить. Рад, что забил и принес победу — это самое главное. Костя Рауш не глядя мне отдавал мяч, — сказал Комличенко в эфире «Матч премьер». — Приятно играть с такими футболистами — выложил мне на блюдечке.

Хотелось забить, реабилитироваться за «Спартак». Но должен был два сегодня забить.

В «Динамо» комфортно. Тренерский штаб и ребята приняли меня и поддерживают.

Динамо — Тамбов

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