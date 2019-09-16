Николай Гиоргобиани: «На матч со «Спартаком» по-особенному готовиться не будем»

После ничьей с «Динамо» (0:0) в матче 9-го тура РПЛ нападающий «Уфы» Николай Гиоргобиани рассказал о подготовке команды к матчу со «Спартаком», который пройдет в пятницу, 20 сентября.

— Подготовка к «Спартаку» никак не отличается, — сказал Гиоргобиани. — Готовимся всегда как в последний раз. Будем бороться и забирать три очка.

— Вы можете совершить первую отставку в этом сезоне — в матче со «Спартаком». Как-то обсуждалось это в команде?

— Вообще такие разговоры не ведутся. Все настраиваются на игру, на тренировки, на усердную борьбы.

— Видели матчи «Спартака»? Расстроены тем, что демонстрируют красно-белые?

— Видел куски. Если честно, не слежу за чемпионатом так сильно, чтобы говорить что-то конкретное. (Константин Колмаков)

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