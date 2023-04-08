Рязанцев о матче с «Факелом»: «Победа очень важна, у «Торпедо» все впереди»

Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев прокомментировал победу над «Факелом» (2:0) в матче 22-го тура РПЛ.

— В начале года говорили, что «Торпедо» не хватало духа победителей. Можно сказать, что сегодня он появился?

— Трудно сказать, что он появился после одной победы. Не думаю, что после нее мы приобретем ту уверенность, которая нужна, чтобы выходить в статусе фаворита. Но победа очень важна для раздевалки. После 25-20 минуты стали хорошо играть. Возможно, у нас были ошибки, но спас много раз Егор Бабурин. У нас тоже были моменты, это радует. У нас все впереди.

— Вас впервые в сезоне признали игроком матча. Какие эмоции?

— Спасибо экспертам, кто признал меня. Как сказал Дзюба: «Люди разбираются в футболе». Сегодня Бабурин и Лебеденко взяли на себя лидерские качества. Радует, что группа игроков, вокруг которых можно строить команду.

«Торпедо» с 13 очками занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, эта победа стала для москвичей третьей в этом сезоне и первой для нового главного тренера Жозепа Клотета.