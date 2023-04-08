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Сегодня, 17:21

Рязанцев о матче с «Факелом»: «Победа очень важна, у «Торпедо» все впереди»

Константин Белов
Корреспондент
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Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев прокомментировал победу над «Факелом» (2:0) в матче 22-го тура РПЛ.

— В начале года говорили, что «Торпедо» не хватало духа победителей. Можно сказать, что сегодня он появился?

— Трудно сказать, что он появился после одной победы. Не думаю, что после нее мы приобретем ту уверенность, которая нужна, чтобы выходить в статусе фаворита. Но победа очень важна для раздевалки. После 25-20 минуты стали хорошо играть. Возможно, у нас были ошибки, но спас много раз Егор Бабурин. У нас тоже были моменты, это радует. У нас все впереди.

— Вас впервые в сезоне признали игроком матча. Какие эмоции?

— Спасибо экспертам, кто признал меня. Как сказал Дзюба: «Люди разбираются в футболе». Сегодня Бабурин и Лебеденко взяли на себя лидерские качества. Радует, что группа игроков, вокруг которых можно строить команду.

«Торпедо» с 13 очками занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, эта победа стала для москвичей третьей в этом сезоне и первой для нового главного тренера Жозепа Клотета.

Александр Рязанцев (футбол)
Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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Торпедо – Факел
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