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«Неправильно, когда две команды играют в стыках». Евсеев объяснил, почему он за расширение РПЛ до 18 команд

17:05
Вадим Евсеев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Вадим Евсеев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев назвал странной ситуацию, когда по итогам сезона из РПЛ могут вылететь сразу четыре команды.

— Я уже давно говорил, что 16 команд в нынешнем формате — это неправильно, — рассказал Евсеев в интервью «СЭ». — Особенно, когда две вылетают, а две играют в стыках. Ладно бы еще две вылетали, как раньше, и все. Если бы 18 команд и «стыки», еще можно понять. А когда в теории вылететь могут сразу четыре — это странно.

— Почему?

— Что значит «почему»? На первое место у всех выходит результат.

— Нет возможности строить команду?

— Можно строить. Но вероятность вылететь выше, чем обычно.

— Сейчас лучшее время, чтобы провести такую реформу?

— Не знаю. Я еще с осени говорил, что ничего страшного, если будет 18 команд. А когда и что — я не знаю. (Дмитрий Зимин)

Полностью интервью Евсеева — здесь

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