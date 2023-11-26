Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:12

Непомнящий: «Сочи» — реальный претендент на вылет, это очень печально»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о результатах «Сочи» в текущем сезоне РПЛ.

«К сожалению, сейчас «Сочи» — реальный претендент на вылет, это очень печально. У команды были проблемы и в начале сезона, но никто, думаю, не ожидал, что все зайдет так далеко. 10 очков и последнее место после 16 туров — это совсем не их уровень. Конечно, это очень расстраивает — еще недавно «Сочи» завоевал серебряные медали чемпионата России, а уже сейчас может вылететь в Первую лигу. Надеюсь, что этого не произойдет, но все к этому идет», — приводит «РБ Спорт» слова Непомнящего.

25 ноября «Сочи» уступил «Зениту» в матче 16-го тура РПЛ (0:3). На данный момент команда с 10 очками занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-nepomnyashhij-sochi-real-ny-j-pretendent-na-vy-let-e-to-ochen-pechal-no/
Валерий Непомнящий
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
3
Читайте также
Капризов вновь встречается с дочкой Маликова?
Валиева стала победительницей шестого этапа Гран-при России в Москве
СМИ узнали об опасениях командования ВСУ из-за продвижения России в зоне СВО
В Крыму 27 ноября объявили выходным днем на фоне непогоды
В Турции сообщили о гибели двоих граждан из-за непогоды
Украинский телеканал сообщил об 1,1 млн погибших и пропавших без вести военных ВСУ
Популярное видео
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Материалы сюжета: РПЛ, 16-й тур: ЦСКА — «Динамо», «Зенит» — «Сочи» и другие матчи
Дьяков: «Уже неоднократно говорил, что на весь чемпионат «Краснодара» не хватит»
Булыкин объяснил поражение «Краснодара» от «Урала» в матче РПЛ
Гендиректор «Пари НН» о поражении от «Ростова»: «Сегодня был не наш день»
Мостовой не считает полузащитника «Динамо» Карраскаля топ-игроком
Осипенко — главное оружие Карпина. Он разогнал тоску в Ростове и принес победу над «Пари НН»
«Зенит» обошел «Краснодар»: турнирная таблица РПЛ после 16-го тура
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Балтике» рассказали о состоянии здоровья голкипера Бориско

Мостовой не считает полузащитника «Динамо» Карраскаля топ-игроком
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 3 : 3
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 3 : 0
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 2 : 3
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 0 : 2
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 1 : 1
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 3 : 1
26.11 16:30
Рубин – Факел
 1 : 0
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 1 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 13 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 13 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 12 1 3
Вся статистика

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости