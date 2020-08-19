Необычное интервью Слуцкого после матча с «Сочи». Тренер сказал 10 слов

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение в матче 3-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (2:3).

— Ну что, мы пропустили два гола, к сожалению, со стандартов, — сказал Слуцкий в эфире телеканала «Матч ТВ».

— Кроме стандартов, в остальном игра складывалась?

— Да.

— Все отработали так, как нужно, но не получилось?

— Да.

Уважение Слуцкому, но это очень слабо.



Хорошо бы выдавать спичи не только когда есть претензии к судейству, но и когда твоя команда проваливается без чьей-либо помощи. pic.twitter.com/dWcLZPgOAV — Vladislav Zimagulov (@vlad_zima) August 18, 2020

Ранее после матча с «Локомотивом» (0:2) Слуцкий в продолжительном монологе раскритиковал работу арбитров, а также получил дисквалификацию на два матча после удаления в перерыве встречи.

«Судьи нас всех считают идиотами». Огненное заявление Леонида Слуцкого