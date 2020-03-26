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«Не забывайте, у меня есть видео». Странный диалог Кокорина и Соболева

11:53
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев вступил в яркий диалог с форвардом «Сочи» Александром Кокориным.

Все началось с того, что Соболев отреагировал на фотографию Кокорина в белом полотенце и тапочках. Дальше беседа складывалась следующим образом:

— Когда выдох будет? — спросил Соболев.

— Обычный день, даже не напрягался. По тысяче раз выдыхаю в зале, — ответил Кокорин.

— В компьютерном, Саш?

— Тренажерном. Ты все равно не знаешь, что это.

— Александр, если вы туда не ходите, это не означает, что другие тоже не ходят туда.

— Я видел вас в деле, не забывайте про видео, которое у меня есть.

— Александр, мы с вами вместе не работали. Возможно, когда-то и поработаем, вы тоже не забывайте, что у меня есть видео, — заключил Соболев.

Матчи РПЛ приостановлены до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.

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