«Не забывайте, у меня есть видео». Странный диалог Кокорина и Соболева
Нападающий «Спартака» Александр Соболев вступил в яркий диалог с форвардом «Сочи» Александром Кокориным.
Из Инстаграма Александра Кокорина pic.twitter.com/zCZLIBBDe2— Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) March 26, 2020
Все началось с того, что Соболев отреагировал на фотографию Кокорина в белом полотенце и тапочках. Дальше беседа складывалась следующим образом:
— Когда выдох будет? — спросил Соболев.
— Обычный день, даже не напрягался. По тысяче раз выдыхаю в зале, — ответил Кокорин.
— В компьютерном, Саш?
— Тренажерном. Ты все равно не знаешь, что это.
— Александр, если вы туда не ходите, это не означает, что другие тоже не ходят туда.
— Я видел вас в деле, не забывайте про видео, которое у меня есть.
— Александр, мы с вами вместе не работали. Возможно, когда-то и поработаем, вы тоже не забывайте, что у меня есть видео, — заключил Соболев.
Переписка Александра Кокорина и Александра Соболева в Инстаграм Кокорина pic.twitter.com/kAphDRHfss— Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) March 26, 2020
Матчи РПЛ приостановлены до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.