«Не на этом стадионе, Рома». ЦСКА пошутил об отраженным Акинфеевым пенальти
Пресс-служба ЦСКА в Twitter отреагировала на нереализованный пенальти бывшим игроком клуба Романом Еременко в матче Тинькофф РПЛ против «Ростова».
На 61-й минуте матча финский полузащитник взялся исполнять пенальти, который ногой отразил Игорь Акинфеев.
«Не на этом стадионе, Рома», — подписала пост пресс-служба клуба.
Не на этом стадионе, Рома ?? #ЦСКАростов #Акинфеев pic.twitter.com/HMG9BAPZe8— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) November 8, 2020
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