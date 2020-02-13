Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о ситуации со своим контрактом. Срок нынешнего соглашения 72-летнего специалиста истекает летом этого года.

— Захотят — продлят контракт. Не захотят — я не повлияю ничем. Я не хочу продавать себя, — сказал Семин в интервью на Youtube-канале комментатора Нобеля Арустамяна.

Не хочу предлагать себя, навязываться. Если тренер нужен, значит контракт продлят. Это жизнь.

На мой взгляд, все равно есть какой-то определенный вызов, который происходит в жизни. Ведь выиграли — это вчера выиграли. Вчера выиграли кубок, а сегодня кубка уже нет. Хочется еще один. Когда это желание будет исчерпано, тогда, я думаю, надо заканчивать.