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«Не хочу продавать себя». Семин — о новом контракте с «Локомотивом»

16:02
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Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о ситуации со своим контрактом. Срок нынешнего соглашения 72-летнего специалиста истекает летом этого года.

— Захотят — продлят контракт. Не захотят — я не повлияю ничем. Я не хочу продавать себя, — сказал Семин в интервью на Youtube-канале комментатора Нобеля Арустамяна.

Не хочу предлагать себя, навязываться. Если тренер нужен, значит контракт продлят. Это жизнь.

На мой взгляд, все равно есть какой-то определенный вызов, который происходит в жизни. Ведь выиграли — это вчера выиграли. Вчера выиграли кубок, а сегодня кубка уже нет. Хочется еще один. Когда это желание будет исчерпано, тогда, я думаю, надо заканчивать.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=UBPK4oA5B2E

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