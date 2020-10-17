Агент Франко Камоцци, советник владельца «Спартака» Леонида Федуна и его супруги Заремы Салиховой, в разговоре с «СЭ» объяснил, почему «Спартак» остановился на кандидатуре полузащитника Виктора Мозеса.

— Мозес — лучший из тех вариантов, что обсуждались в прессе? Гуго, Лала, Тете, Фемения, Орье...

— Те игроки, которых вы перечислили, уступают Мозесу так как менее доступны по цене, не факт, что готовы к переезду в Москву, некоторые уступают в техническом арсенале. Было непросто найти хорошего и доступного футболиста, который бы согласился выступать за «Спартак». Возможно, покупай клуб в конце июля, вариантов и возможностей было бы больше. Однако Мозес при правильной мотивации, безусловно, станет футболистом основного состава.

— Вы должны очень хорошо знать его, ведь он здорово играл у Конте в «Интере». На сегодня он лучший игрок «Спартака» по потенциалу?

— И «Интер» очень хотел вернуть его. Мозес нравится Конте благодаря своим качествам. Не хочу называть его лучшим игроком в нынешнем составе «Спартака». Скажу, что Мозес — еще один хороший игрок в команде.

— А кто был в вашем списке, который вы предоставили «Спартаку»?

— Фабьен Сентонз («Метц»), Томаш Голеш («Славия») и Томас Фокет («Реймс»). Это парни с примерно одинаковыми характеристиками, примерно одного уровня и цены. После уже клуб решал, с кем вести переговоры. Разумеется, все другие фамилии пришли не с моей стороны. Что касается Мозеса, то я предлагал «Спартаку» обратить на него внимание сразу после его возвращения из Турции, но никак не участвовал в переговорах и самой сделке. (Артем Калинин)

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