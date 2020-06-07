«Не гулял, но как-то подцепил». Бакаев рассказал о том, как перенес коронавирус

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев, который в воскресенье вылечился от коронавируса, рассказал о подготовке к возобновлению сезона.

23 мая стало известно, что у 23-летнего российского футболиста обнаружен COVID-19.

— Встретили в Тарасовке очень хорошо. Видно было, что все рады меня видеть. Так что я счастлив. Мое состояние? Состояние у меня прекрасное. Не бойтесь, что я не буду в форме перед Тулой. Уже утром бегал. Хорошо пробежал, как мне сказали. Сейчас была достаточно интенсивная тренировка. Кто бы что не говорил, я буду в хорошей форме. Тренировки на карантине? У меня дома есть беговой тренажер, я всю работу выполнял. Не хотел ни от кого отставать, отдыхать, сам виноват. Надо было вдвойне упорнее заниматься. Уверен, что у меня все хорошо и я буду готов. Что почувствовал, когда узнал, что тест на коронавирус был положительный? Это было что-то с чем-то. Такое разочарование, будто в яму упал. Хорошо, что меня поддержали партнеры, тренеры, родители, друзья. С ними я легче это перенес. Теперь я понимаю, что надо слушать родителей, доктора, хотя я и берег себя, не ходил, не гулял, но как-то подцепил. Буду еще внимательнее. Два дня голова болела. Я вообще не придал этому значения. Не мог подумать, что это коронавирус. Когда через месяц проверился, то сказали, что есть. Из-за этого было обидно. Болельщики писали, спасибо им большое. Сколько сообщений было, практически все прочитал. Постараюсь их теперь не подводить. Буду упорно работать, тем более у меня такие прекрасные тренеры, которые нагружают так, что тяжело достаточно, но терпимо. Как я сказал, тест пробежал хорошо. Завтра две индивидуальные тренировки — достаточно серьезная нагрузка, а там уже видно будет. Лето для «Спартака»? Надеюсь, по воле Всевышнего оно будет успешным, потому что мы тяжело работаем. Из-за этого Бог нас отблагодарит. Я думаю, что мы будем в лучшей своей форме, — сказал Бакаев на видео Youtube-канала красно-белых.

В сезоне-2019/20 Бакаев провел 27 матчей за «Спартак», забил 8 голов и сделал 9 результативных передач. РПЛ возобновится 19 июня.