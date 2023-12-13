Назаренко считает, что «Спартаку» надо играть в позиционную оборону с быстрыми атаками

Главный тренер «Биолога-Новокубанска» Леонид Назаренко оценил выступление «Спартака» в текущем сезоне РПЛ.

«Иногда «Спартак» показывает хороший футбол, иногда играет действительно провально. Не хочу тренера обвинять. Я смотрю содержание игры. У «Спартака» оно мне не очень импонирует, честно говоря. Потому что перепады большие. По идее, «Спартаку» надо играть в позиционную оборону и с быстрыми атаками. Там есть быстрые игроки, но не всегда они бегут. Ну в общем, я к тому, что «Спартак» все равно есть «Спартак», футболисты там собраны квалифицированные. Если организуются, будут выступать лучше. Пока у них организации такой не видно, состав тоже тасуется постоянно. В основном добиваются результата команды с ровным составом», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Назаренко.

После первой части сезона «Спартак» с 30 очками за 18 матчей занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В последний раз красно-белые становились чемпионами России в сезоне-2016/17.