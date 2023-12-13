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Сегодня, 16:26

Назаренко считает, что «Спартаку» надо играть в позиционную оборону с быстрыми атаками

Алина Савинова
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Главный тренер «Биолога-Новокубанска» Леонид Назаренко оценил выступление «Спартака» в текущем сезоне РПЛ.

«Иногда «Спартак» показывает хороший футбол, иногда играет действительно провально. Не хочу тренера обвинять. Я смотрю содержание игры. У «Спартака» оно мне не очень импонирует, честно говоря. Потому что перепады большие. По идее, «Спартаку» надо играть в позиционную оборону и с быстрыми атаками. Там есть быстрые игроки, но не всегда они бегут. Ну в общем, я к тому, что «Спартак» все равно есть «Спартак», футболисты там собраны квалифицированные. Если организуются, будут выступать лучше. Пока у них организации такой не видно, состав тоже тасуется постоянно. В основном добиваются результата команды с ровным составом», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Назаренко.

После первой части сезона «Спартак» с 30 очками за 18 матчей занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В последний раз красно-белые становились чемпионами России в сезоне-2016/17.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005509930_nazarenko_spartaku_nado_igrat_v_pozicionnuyu_oboronu_s_byistryimi_atakami
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ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

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